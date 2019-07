Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato anche di Gonzalo Higuain in conferenza stampa, alla vigilia dell'amichevole contro il Tottenham. Queste le sue parole: "Lavoro con i giocatori che la società mi mette a disposizione. In questo momento Gonzalo è a disposizione e lo considero al 100% nei programmi. Se poi la società prenderà altre decisioni, mi adeguerò". Higuain, però, resta tra i nomi in partenza in questo caldissimo mercato estivo.