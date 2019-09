Maurizio Sarri ha parlato anche di Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la Fiorentina: "Higuain uomo di fiducia? Non la metterei così: non giocava per rapporto personale, al Chelsea non lo faceva mai e c'era Giroud. Ha giocato perché ho visto cose importanti, ricordi di due o tre anni fa. Ha fatto bene. Non c'era niente di personale nella scelta. Mandzukic? Mi ha fatto vedere meno di Higuain e la scelta è andata sul Pipita. Tutto frutto di quello che vedo in allenamento. A volte va bene, a volte meno. Frutto di una scelta logica. Non una scelta irrazionale. Come tutti, puoi sbagliare: prendo 100 decisioni al giorno, se ne sbagli 3-4 sono contento. Mi girano un po', ma sbagliare scelta fa parte del lavoro".