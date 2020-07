1









La sensazione è positiva. Come racconta Tuttosport, non guarderà certamente calendario o tabelle scudetto. Vuole vivere giornata dopo giornata, anche perché questo è un campionato particolare che non si presta a facili previsioni. Adesso è a +7 sulla Lazio, l'Inter addirittura a +11: può certamente respirare a pieni polmoni, e magari calare il suo jolly. 72% di vittorie vinte, anche oltre: quasi tre su quattro, meglio di illustri predecessori. Sarri è il miglior debuttante degli ultimi 50 anni e non vuole che i commenti parlino solo d'invidualità e non della compattezza della sua Juventus. Il segreto? Lasciar scorrere la partita su binari che non aveva ancora previsto.