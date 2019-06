Come riportato da Calciomercato.com, Sarri rimane comunque molto vicino a Torino: come anticipato nei giorni scorsi la scorsa settimana c'è già un accordo, trovato nel corso di una riunione operativa a Londra tenutasi la scorsa settimana tra Sarri, il presidente Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved, che hanno dato un accelerata in prima persona alla trattativa. Il tecnico del Chelsea ha già lasciato Londra: lunedì Ramadani potrebbe incontrare nuovamente il Chelsea per convincerlo a farlo partire senza il pagamento della penale, tuttavia i Blues hanno già accettato la partenza del toscano.