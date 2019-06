Maurizio Sarri ha deciso: vuole Mauro Icardi alla Juventus. Il giocatore argentino resta quindi il primo obiettivo di mercato del club bianconero con l'Inter che continua a insistere per avere in cambio Dybala. E solo così la Juve potrebbe arrivare al centravanti, previo scambio tra argentini. Devastanti per lunghi tratti delle rispettive storie, ma con un orgoglio smussato dall'ultima stagione a dir poco difficile. Ecco, una valutazione di 70 milioni per entrambi potrebbe far felici gli addetti ai lavori: peccato che sia Dybala che Icardi valgano molto, ma molto di più per le rispettive dirigenze. Staremo a vedere cos'accadrà...