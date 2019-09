La Juventus si appresta a vivere le ultime ore prima del fischio d'inizio della gara con la Spal. La giornata ci aiuterà quindi a svelare questo dubbio, ovvero quale sarà l'undici che schiererà Sarri contro i ferraresi. Buffon in porta sembra una certezza come Bonucci e De Ligt, Cuadrado e Matuidi i terzini d'emergenza e Pjanic metronomo. Rabiot farà da mezzala, dubbio tra Khedira ed Emre Can, mentre davanti Ramsey farà il flottante tra Ronaldo e Dybala, anche se resta ancora vivo e concreto il ballottaggio con Higuain.