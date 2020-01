Trovarsi. Senza più lasciarsi andare. Farlo quasi a occhi chiusi, sfruttando il sesto senso di chi parla la stessa lingua del talento. Oh, e chi l'ha detto che senza un riferimento centrale Ronaldo fatica ad occupare gli spazi, a crearsi occasioni, a vincere la sua personalissima battaglia coi numeri? Massimiliano Allegri può alzare la mano e riabbassarla un attimo dopo; alla lavagna ora c'è, che di dubbi non ne ha mai avuti: 'Cristiano ha già dimostrato di poter far gol con tutti'. Sì, ma con Dybala un po' di più.E' bello, quando entrambi parlano col pallone. Quando condividono un'azione e uno sguardo. Quando, pure se il calcio resta un gioco corale, quel pezzo di partita diventa un fatto privato. Intimo. Solo loro. L'assist al bacio che vale il 2-1 di CR7 è un esempio chiarificatore di cos'è, però soprattutto di cosa sta diventando con l'aiuto di un continuo, generatore costante di illuminazioni e quindi di occasioni.E' l'opzione della Juventus: la principale, non più una delle tante. In una serata da alti e bassi come quella dello Stadium, il portoghese è riuscito comunque ad arrivare a otto tiri; di questi, quattro sono arrivati in porta; di questi, due sono stati trasformati in gol. Matrioska di conseguenze. Decisive.Il tiro di Cristiano Ronaldo è stato il tipo di 'arma' più utilizzato dalla Juventus contro il Parma, l'estro di Dybala la luce più abusata durante l'arco dei novanta minuti. Non hanno funzionato i riferimenti laterali (Danilo-Cuadrado male in fase di spinta), pure Matuidi ha sbavato in interdizione e negli inserimenti. E' cresciuto Rabiot: ma è rimasto a dare ordine, senza spingersi in avanti. Tutto è girato attorno a Dybala, a quanto poteva creare, a quella palla incollata sul mancino e ai movimenti a uncino del Sette. E con un Ramsey assente, la sensazione netta della e dalla gara era che toccasse ancora a quei due deciderla, ancora a quei due trovarsi, ancora a quei due inventarsi una vittoria.@CriCor9