Quella circa l'appagamento di una squadra che ha vinto lo scudetto del 2020 più per inerzia che per altro, più grazie al "ciapa nò" delle rivali che per propria netta superiorità. Un processo di fine ciclo del decennio che si è poi pienamente portato a compimento nell'annata di Andrea Pirlo. Un ambiente che, dopo le otto annate conte-allegriane e il cambio di rotta sarriano poco apprezzato dai senatori, era ormai saturo di vittorie e dopo la bufera-covid si è un po' lasciato alla deriva.Come raccontato da Sarri, quella Juventus quasi non festeggiò neanche, come se l'ennesimo tricolore cucito al petto fosse una mera formalità. E invece, come giustamente rilevato dall'allenatore del Valdarno, un anno dopo ecco tutti quanti festeggiare... un quarto posto!Tra gli ingrati ma stimolanti compiti di Max Allegri ora c'è proprio il recupero di ciò che era venuto meno non solo nella gestione Sarri, ma anche nella parte finale della sua stessa gestione: la voglia. La pura voglia.