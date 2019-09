Maurizio Sarri ha le idee chiare sulla posizione di Paulo Dybala alla Juventus. Come riporta Sky Sport, tuttavia, l'attaccante argentino, almeno per ora, parte in seconda fila. Davanti a lui c'è Gonzalo Higuain, prototipo di attaccante che il Comandante bianconero preferisce. Porte aperte comunque a La Joya anche se in questo momento è il Pipita a godere della preferenza dell'allenatore della Juventus.