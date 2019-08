Your browser does not support iframes.

Maurizio Sarri ha la polmonite. Il club bianconero ha svelato il problema che sta tenendo il tecnico bianconero lontano dal campo. Nella giornata di oggi il tecnico era alla Continassa ma non ha seguito l'allenamento. A Sarri è stata diagnosticata una polmonite. L'annuncio dato sul sito e i propri canali social dal club bianconero è stato commentato da tanti tifosi che augurano una pronta guarigione al "Comandante" e sperano di vederlo presto in panchina. Anzi la volontà è quella di vedere Sarri guidare la Juve già al Tardini di Parma. Tra un augurio e l'altro però c'è chi da un consiglio al mister: "Per favore smetti di fumare".



