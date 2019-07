Sarri vuole cambiare Ronaldo. Come racconta Gazzetta.it, Cristiano sarà libero sì di partire da sinistra - così come ha sempre fatto, così come ha sempre amato fare - ma nelle ripartenze bianconere che ha in mente il nuovo allenatore, CR7 potrà scegliere pure il lato di campo su cui posizionarsi. Così da sfruttare agilità e passo, quindi la botta da fuori. Sarri ha in mente un Ronaldo che possa dare il massimo, che possa giocare palloni più comodi in area. L'istinto farà poi la differenza, e su quello si baserà la nuova Juventus per trasformare in gol la tantissima mole di gioco che si prevede. Cristiano alla Juve, anno numero due: sarà tutta un'altra storia.