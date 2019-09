Maurizio Sarri sta migliorando, i segnali cominciano ad intravedersi. Uscito già in settimana dalla sala monitor cui era rilegato, il tecnico toscano ha diretto oggi l'allenamento mattutino quasi per intero. Infatti, come riporta Sky Sport, stamattina Sarri è stato padrone assoluto della sessione iniziale, per poi proseguire coadiuvando lo staff nella seconda parte. I bianconeri superstiti dalle nazionali, hanno svolto una sezione di allenamento dedicata alla parte fisica ed una a quella tecnica.



Le certezze mancano ancora, ma dalla frequenza con cui Sarri sta riprendendo confidenza con il campo, potrebbero aumentare i presupposti che sia in panchina alla prossima contro la Fiorentina.