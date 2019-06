Maurizio Sarri ha già un accordo con la Juventus. Il club bianconero ha in mano il si dell'ex tecnico del Napoli che a metà maggio ricevette nella sua casa di Londra la visita di Andrea Agnelli e Pavel Nedved che chiusero un accordo preliminare perfezionato in queste ultime ore. Sarri ha detto si ad un contratto da due anni con opzione per il terzo ed uno stipendio di quasi sette milioni di euro all'anno. Anche il Chelsea ha dato il via libera alla sua partenza. Ora manca solo l'annuncio ufficiale.