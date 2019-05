Starebbe per tornare il Pipita. La notizia vien da sé con la Juve eventualmente affidata a Maurizio Sarri. L'ex tecnico del Napoli potrebbe infatti ritrovare per la terza volta Higuain, stavolta però insieme - pure appassionatamente - con le strisce bianconere addosso. Una situazione particolare che non farà certamente piacere ai tifosi partenopei, ma che stuzzica le idee della dirigenza juventina, pronta ad affidare al toscano il nuovo progetto tecnico bianconero. Ebbene, Sarri, con la testa solo alla finale di Europa League del suo Chelsea contro l'Arsenal, avrebbe intanto fatto un pensierino al prossimo attacco della Juve. Per il Corriere dello Sport, Ronaldo e Higuain indiscutibili. Poi Bernardeschi e non Dybala.