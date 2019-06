Che futuro per Paulo Dybala? Secondo quanto riporta Sky Sport Maurizio Sarri ha già pensato alle possibili soluzioni tattiche per l'argentino che con il nuovo tecnico potrebbe giocare come seconda punta in un 4-3-1-2 (con Ramsey trequartista) oppure falso nueve nel 4-3-3, un po' lo stesso ruolo ricoperto da Mertens al Napoli, nella stagione record dell'attaccante belga. Sarri non avrebbe intenzione di cedere Dybala anche se i bianconeri non hanno blindato il calciatore e potrebbero cederlo solo di fronte ad offerte superiori a 100 milioni di euro. Arrivassero, il futuro di Paulo sarebbe in bilico, altrimenti Sarri ha già deciso il futuro de La Joya.