di Alessio Salerio

Sono state conferenze stampa senza particolari sussulti quelle di Leonardo Bonucci e Maurizio Sarri, alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Atletico Madrid. Subito sciolto il dubbio più pressante: Miralem Pjanic ci sarà, dal primo minuto oppure a partita in corso. Definiti i restanti dubbi di formazione, Sarri ha spento ogni tipo di polemica nei confronti di Antonio Conte, dopo che il tecnico dell'Inter era stato sibillino nei suoi confronti al termine della partita contro l'Udinese. Andando più a fondo, però, gli spunti non mancano. Questioni di gioco e di mentalità, di come e quanto la Juventus stia cambiando rispetto al passato.



DA ALLEGRI A SARRI - Non è ancora la squadra di Sarri, lo hanno ripetuto tutti i protagonisti in conferenza, da Bonucci - "Ci stiamo adattando" - a Simeone - "Normale che sia così, dopo due mesi". Il difensore bianconero, però, non ha nascosto il cambiamento epocale insito nella nuova Juventus: "Ci stiamo adattando tutti alle richieste del mister, che vanno all'opposto di quanto abbiamo fatto finora", e poi ancora "In Europa c'è una mentalità diverso, c'è tanta voglia e tanto entusiasmo di mettere in campo le idee di Sarri, dobbiamo dimostrare che il percorso iniziato è quello giusto". Il passato e Massimiliano Allegri sono già alle spalle.



LA RICETTA - Con Sarri l'idea è quella di giocare il pallone con ritmo e velocità, al massimo a due tocchi, di pressare alto in difesa, di mostrare un "calcio europeo" a tutti gli effetti. Con un tocco in più, però, per non discostarsi troppo dall'anima della Juventus: "Siamo la Juventus, ogni volta che scendiamo in campo è per vincere. Bisogna tornare a divertirsi in campo, senza farsi prendere dalla paura. L'obiettivo, però, resta quello di vincere". Divertirsi per scacciare le paure, per far felici i tifosi e per cancellare un'ossesione lunga 26 anni. Basterà per tornare sul tetto d'Europa?