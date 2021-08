Dopo aver chiuso la cessione di Demiral all'Atalanta (2/3 milioni per il prestito e 28 per il diritto di riscatto), la Juventus è rimasta con quattro centrali più il classe 2002 Dragusin ma potrebbe partire anche. Sul classe '94 rientrato dal prestito al Cagliari infatti ci sono gli occhi della Lazio e in particolare di Maurizio Sarri, che l'ha già allenato a Empoli e a Torino e vorrebbe di nuovo lavorare con lui anche nella capitale. L'ostacolo è legato all'ingaggio da 3 milioni di euro.