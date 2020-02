L'edizione odierna de Il Giornale analizza il momento di Maurizio Sarri: "Il tecnico è finito da giorni in mezzo al tritacarne mediatico ma anche esposto ai malumori dei tifosi, poco soddisfatti della qualità di gioco e della fatica fatta finora per portare a casa partite tutto sommato scontate. Ultimo esempio, quella contro il Brescia: fischi fin dal primo tempo, Dybala spazientito nel placarli, brividi fino al 2-0 nonostante la superiorità numerica. (GUARDA) , la sua mimica facciale non è stata proprio quella tipica di chi vede il proprio futuro in maniera nitida".