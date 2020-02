Sarri è una furia. Il tecnico bianconero è imbestialito per il rigore concesso alla Spal, a suo dire assolutamente inverosimile. Ad agitare ulteriormente le acque ci ha pensato il Var, che da inizio ripresa praticamente non funziona (sono via radio le comunicazioni tra arbitro e sala Var). Al momento della concessione del penalty, scontri anche tra le panchine, con il tecnico toscano che si è scagliato duramente contro il quarto uomo. Di Biagio, allenatore della Spal, ha provato a ricondurre tutti alla calma.