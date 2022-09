Maurizio, a Sky Sport, ha commentato così l'arbitraggio di Lazio-Napoli: "Mi sembra che ci sia molto poco da commentare, c’era anche fallo sul loro primo gol perché Kim spinge via Luis Alberto. O sono scarsi o c’è la soluzione B che è più preoccupante. È da inizio stagione che gli arbitri vengono prevenuti e ce lo dicono anche. Vi siete comportati male col Bologna, ci è stato detto prima della gara. Penso che il responsabile degli arbitri debba prendere provvedimenti, provvedimenti pesanti. Siamo stati in grande difficoltà in avvio di ripresa, ma poi siamo cresciuti e potevamo pareggiarla, il Napoli poteva vincerla anche in un altro modo, ma così ci lascia un po' di rabbia". Dall'Aia filtrano stupore e irritazione.