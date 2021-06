Dopo un anno sabbatico e la rottura del rapporto lavorativo con la Juventus - e il pagamento di una penale - Maurizio Sarri sarebbe in procinto di cominciare la prossima stagione calcistica su una panchina di Serie A. Il tecnico toscano, secondo quanto riporta calciomercato.com, sarebbe arrivato a Roma per un faccia a faccia con il presidente della Lazio Claudio Lotito. Sul tavolo delle trattative, non solo il prossimo contratto dell'allenatore ma anche un ragionamento più ampio su rosa a disposizione e interventi sul mercato.