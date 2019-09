Tutto è cominciato con una battuta, quasi a voler prendere confidenza con il palcoscenico sul quale ancora non sembra del tutto a proprio agio. Poi, sono arrivate le stoccate, decise, anche perché la confidenza arriva, con il passare dei minuti. Maurizio Sarri, nella conferenza stampa pre-Verona, non si è risparmiato con i giornalisti presenti in sala. "Finita qui?" ha esordito, strappando subito una risata distensiva. Poi, sono cominciate le domande e Sarri non ha esitato, ricordando quasi Allegri, a riportare l'attenzione sul concreto, su quello che succederà domani e non solo su quanto accaduto mercoledì. "Domani si gioca con il Verona, non so se ve lo devo dire. Era per vedere se siete attenti" ha detto Sarri, dopo una domanda sulla prestazione di Ronaldo contro l'Atletico e prima che gli venisse rivolto l'ennesimo quesito sul passato. La prima frecciatina, però, s'incendia, quando dai microfoni Rai si tocca l'argomento più caldo, quello dell'operazione Last Banner: "Stai parlando di un'inchiesta su cui la Juventus sta mantenendo il massimo silenzio, e non vedo perché io che sono dipendente debba parlare di questo" ha ribadito quasi stizzito Sarri, rispondendo ancora "Sono uomo di calcio? Allora parliamo di calcio". Nessuno show, nessun fuoco d'artificio, solo la decisione e la determinazione di un tecnico che, piano piano, si sta trovando sempre più a suo agio nel nuovo ambiente.