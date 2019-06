Fali Ramadani non si ferma. Ieri l'agente macedone, che sta gestendo insieme ad Alessandro Pellegrini la situazione di Maurizio Sarri con il Chelsea, è volato a Madrid dopo aver incontrato la dirigenza dei Blues. Come riporta Sky Sport, Ramadani avrebbe dovuto vedere la finale di Champions in programma questa sera al Wanda Metropolitano, ma tornerà a Londra già oggi pomeriggio in vista di un nuovo summit con il club inglese: si lavora alla risoluzione del contratto di Sarri, che conta di liberarsi dopo aver vinto l'Europa League. Mancano alcuni dettagli, le prossime ore saranno decisive per il futuro del tecnico e per quello della panchina della Juventus.