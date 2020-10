Negli studi di Sportitalia, è arrivato il punto sulla situazione relativa a Maurizio Sarri. L'ex tecnico della Juventus è ancora sotto contratto con i bianconeri, che aspettano segnali dall'allenatore. Stando a quanto racconta FiorentinaNews, pertanto "Sarri alla Fiorentina dipende dalla rescissione con la Juventus che in questo momento non è vicina; in questo momento quindi ogni discorso viene posticipato a quando sarà libero dal contratto con i bianconeri. Se si dovesse arrivare a dicembre allora in quel caso la situazione cambia perché sarebbe tutto più difficile. A quel punto dipenderebbe da tanti fattori la vicenda come la classifica”.