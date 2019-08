Un retroscena che ritorna, sulla Gazzetta dello Sport di oggi. Riguarda Sarri, ancora alle prese con una brutta influenza, per fortuna gran parte passata: tant'è che oggi tornerà a dirigere gli allenamenti della sua Juve. Non l'ha fatto invece mercoledì mattina, al pomeriggio si era sforzato di fare presenza per il vernissage di Villar Perosa. Ma aveva la febbre, l'allenatore. Ed stato pure male durante il viaggio in pullman con la squadra. Doveva restare sul bus, come raccomandato anche dai medici. Poi è sceso: autografi, partita e... ricaduta. Non volare a Trieste è stata conseguenza dell'amichevole di due giorni prima. A Parma ci sarà: ormai sembra tutto alle spalle.