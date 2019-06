: questo il motivo dell’attesa per il nuovo allenatore. Dalla Continassa filtra fiducia,Già, quelli che Roman Abramovich chiede per liberare definitivamente l’allenatore reduce dalla vittoria dell’Europa League: i Blues ne fanno una questione economica e di principio, visto che a loro volta dovranno versare poco più di 3,5 milioni di euro per prelevare Frank Lampard dal Derby County. Sarri libero? No, non ancora. Ve lo stiamo raccontando dal 1° giugno e la volontà del Chelsea da allora non è cambiata: bisogna pagare per portare l’erede di Allegri all’Allianz Stadium.