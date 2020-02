Maurizio Sarri è sotto osservazione. Società e tifosi attendono con trepidazione la prossima partita con l'Inter per capire se i blackout della squadra sono solo passeggeri oppure se la regressione è effettivamente iniziata. La Gazzetta dello Sport scrive che il feeling tra la squadra e l'allenatore e ridotto e rilancia una frase del comandante che "preoccupa" l'ambiente: "Faccio fatica a far passare il concetto di muovere la palla rapidamente", ha dichiarato nel post-partita di Lione. "I giocatori possono non essere ideali per il suo calcio ma quella frase conferma che il feeling con la squadra è ridotto", scrive il quotidiano. "Ora all'orizzonte ci sono tre settimane decisive, soprattutto la prossima. Il mondo Juve è covninto che la squadra, al ritorno col Lione, troverà un modo per ribaltarla ma non riuscirci oppure fallire i prossimi appuntamenti sarebbe una conferma del fatto che la Juve e Sarri non sono fatti uno per l'altra".