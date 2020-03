Corsi e ricorsi storici. Come ricorda Tuttosport, non è la prima volta che Maurizio Sarri corregge il tiro in corsa. L'ha fatto anche al Chelsea, dove il suo febbraio è stato davvero pessimo: esattamente 13 mesi fa, MS toccava il fondo, perdendo 6-0 in casa del Manchester City. Era il 10 febbraio, e sulle pagine di tutti i giornali arrivò quel mancato saluto a Guardiola a fine partita. Poco dopo, la sconfitta ai rigori nella League Cup, sempre contro i Citizens: Kepa rifiutò di farsi sostituire da Caballero e Sarri s'infuriò tantissimo. Da lì, l'Europa League e i sorrisoni finali. Ma che incubo.