Maurizio Sarri alla Juventus è solo questione di tempo. Tutti i giornali in edicola confermano le anticipazioni de Ilbianconero.com secondo cui il Chelsea non ha ancora liberato il tecnico toscano. Come riporta Il Corriere dello Sport, Sarri ha già iniziato a pianificare la nuova Juventus, la sua Juventus. Ci sarà Paulo Dybala? L'ex allenatore del Napoli spera di si perché l'argentino è uno dei calciatori che più si adattano al suo tipo di gioco. Attenzione, però, perché la società è pronta a cedere l'attacante per la giusta offerta. Sarri ha già fatto sapere alla Juve che si atterrà alle scelte del club. Lui è un fan di Dybala ma se la Juve dovesse decidere di cederlo lui non punterà i piedi.