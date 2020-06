1









Faccia a faccia. Per mettere in chiaro un aspetto fondamentale di questa ripartenza: la Juve conta su Douglas Costa. Sul suo sprint, sui suoi guizzi. Sulla sua adrenalina, che sprizza da tutti i pori sin dal suo ritorno dal Brasile. Alla Continassa sono rimasti tutti piacevolmente sorpresi dalla corsa e dall'intensità che l'esterno sta mettendo nei suoi allenamenti. Ora però dovrà imparare a gestirsi, ecco il perché del faccia a faccia. Tra Douglas e Maurizio Sarri.



IL COLLOQUIO - Contro il Milan, domani sera, l'ex Bayern partirà titolare nel nuovo tridente disegnato dal tecnico: è un inedito, ma promette tantissimo. Poi c'è feeling: con Dybala è storico, con Ronaldo si è affinato col tempo anche se hanno potuto coesistere per poco tempo (maledetti infortuni). In ogni caso, come raccontato da Tuttosport, Sarri ha chiarito a Douglas che da adesso in poi lo terrà in grandissima considerazione. Che resta, nonostante tutto, dell'idea primordiale: una Juve costruita anche attorno al suo cambio di passo. Ma c'è bisogno di risposte, di risposte serie. Anche lui determinerà il futuro - e i titoli - dei bianconeri.