Maurizio Sarri fa due esperimenti a centrocampo. Come anticipato dallo stesso tecnico bianconero, in queste settimane sta provando Adrien Rabiot come mezzala sinistra ed Emre Can come centrocampista centrale (vice-Pjanic). L'altro esperimento riguarda Federico Bernardeschi che ha iniziato a far allenare nella posizione di mezzala destra. Anche Massimiliano Allegri aveva provato l'ex Viola nello stesso ruolo e proprio in mezzo al campo di rese protagonista di una grande prestazione contro l'Atletico Madrid. Il suo futuro è lì?