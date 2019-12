di Cristiano Corbo

Analizzando l'andamento della partita tra Juve e Lazio, analizzando quello che è accaduto, quello che tutti pensavano accadesse, alla fine la sensazione è che Sarri non avesse tutte queste alternative: ha tolto De Sciglio per Cuadrado per avere più soluzioni sugli esterni (data la partita ingarbugliatasi nel mezzo); ha buttato dentro Douglas Costa per Matuidi quando la situazione poteva farsi disperata; dieci minuti prima si è preoccupato del baricentro troppo alto e ha messo Ramsey per equilibrare il confronto a centrocampo. Un film già visto. Tradito, purtroppo, in un finale spietato.



SCELTE UGUALI - I vecchi adagi sono sempre cartoline riutilizzabili, a prescindere da luogo e tempo. Il punto focale è semplice: Sarri fa sempre gli stessi cambi. Lo dicevano a Napoli, qualcuno ne parlava pure ad Empoli. E ora che è alla Juve, la scusa della rosa corta non c'è, non può esistere. Non è però una storia di scelte, di qualità delle alternative. La questione è insita nell'atteggiamento di chi entra e - tra le righe - nella paura di Sarri esplicitata dalle scelte fatte e troppo coerenti: MS rischia solo quando costretto dal risultato, per il resto va di convinzioni ferme senza pensare a possibili alternative. Lancia il tridente, poi lo cestina ricercando un equilibrio invisibile quando la squadra non gli dà più garanzie dal punto di vista fisico; prova a modificare i terzini se non c'è spinta; lancia un grido disperato con un trequartista a disposizione se ha da rincorrere. Sempre. Proprio come contro la Lazio. E' una scelta che paga raramente, nel suo caso quasi mai. E non cambiando la Juve, non cambia nemmeno le partite.