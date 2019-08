La notizia dell'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è stata assai gradita da svariati protagonisti bianconeri, in rotta di collisione con Massimiliano Allegri nella scorsa stagione. Tra questi, senza dubbio, si annovera anche Daniele Rugani. Cresciuto insieme al tecnico ai tempi dell'Empoli, prima di approdare da predestinato alla Juventus, il difensore classe '94 a Torino non è ancora riuscito a esplodere come ci si sarebbe aspettati. Sarri lo ha "chiamato" al Chelsea la scorsa estate e l'affare è stato vicino a concretizzarsi. Incredibilmente, però, oggi Rugani può ancora lasciare i bianconeri, nonostante l'arrivo del proprio mentore. Tanto che, come riporta Sportitalia, il suo agente, Fabio Paratici e Jorge Mendes si incontreranno questa sera a Londra. CHI LO VUOLE - Dal canto suo, Sarrifarebbe volentieri a meno della cessione del difensore, soprattutto considerando le precarie condizioni muscolari di Giorgio Chiellini. La Juventus, però, è a caccia di plusvalenze per riequilibrare il bilancio e l'affare Rugani ne nasconde una ghiotta dietro l'angolo, considerando il valore di mercato di 40 milioni di euro per il classe '94. A volerlo sono soprattutto le grandi di Premier League. L'Arsenal resta in pole position in caso di apertura da parte dei bianconeri, ma anche il Wolverhampton è interessato all'affare e l'incontro con Mendes, vicinissimo agli interessi del club inglese, ne è un'evidente dimostrazione. Si è invece tirato indietro, dopo un primo sondaggio, il Manchester United, dopo l'acquisto da record di Harry Maguire dal Leicester, ufficializzato proprio quest'oggi.