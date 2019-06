"Tuta o giacca in campo? Non ne abbiamo parlato, io preferirei non andare in divisa. Fuori dal campo è un obbligo e l'ho scritto sul contratto, sul campo preferirei di no, ma vediamo. L'importante è che a questa età non mi mandino nudo", così Maurizio Sarri ha risposto a una delle domande più curiose che gli sono state poste oggi nella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore della Juventus. Fuori dal campo la giacca d'ordinanza è d'obbligo, mentre in campo Sarri proverà a convincere la società a fargli mantenere la sua consueta tuta.