Oggi è stata la giornata di presentazione dida nuovo allenatore della Lazio. Nel corso della conferenza stampa l'allenatore ha parlato anche della situazione legata a Luis Alberto, che in casa biancoceleste è diventato quasi un caso e al quale la Juventus sta pensando per il futuro: "Luis Alberto non ha risposto a una convocazione perciò è un problema societario - ha detto Sarri - Dal punto di vista morale sto aspettando che arrivi e convinca me e i suoi compagni per quello che ha fatto. Se ci convincerà bene, altrimenti dovrà chiedere scusa".