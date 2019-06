A raccontarlo è stato Calcio&Finanza: il titolo della Juve continua a calare in borsa, sin dall'annuncio di Maurizio Sarri. A Piazza Affari, dunque, non c'è grossa fiducia nell'operato dell'ex tecnico di Napoli e Chelsea. L'indice bianconero, nella settimana che praticamente determina il nuovo corso, scende giù dopo aver sfiorato gli ultimi massimi causati dall'arrivo di Cristiano Ronaldo. Tutto da rifare, sebbene qualche ricavo sia arrivato: il comunicato di Sarri, arrivato di domenica, aveva comunque fatto pensare a una risposta simile. E da lunedì si totalizza un crollo del 4% di media. Starà a Maurizio risalire anche in questo senso. Come? L'ha detto lui: 'Vincere e convincere'.