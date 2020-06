1









Dopo aver mancato il secondo trofeo stagionale su due, al nome di Maurizio Sarri si è affiancata la parola esonero. Il Corriere dello Sport pesa sulla bilancia questa possibilità. Oltre alla mancanza di risultati, finora, e a al gioco che si è visto ben poco, preoccupa “la scollatura con la squadra”. Contro il Napoli si è vista poca verve in campo, pochi stimoli agonistici. Se sarà esonero, lo sapremo solo a fine stagione, in puro stile Agnelli che predilige questa politica. No cambi in corsa. Ma ci sono ragioni che supporta la permanenza del tecnico toscano. Ha ancora da giocarsi il campionato e la Champions League, in più Paratici è tutt’ora convinto della bontà della scelta fatta lo scorso anno chiudendo il rapporto con Allegri. Infine, il mercato non ha aiutato la filosofia di Sarri, che si è trovato giocatori non propriamente idonei al suo credo.