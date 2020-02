In tanti dicevano che la separazione trae laera inevitabile: "E' finito un ciclo" "Non ha vinto la Champions, è il momento di cambiare". Al suo posto è arrivato Maurizio, con l'obiettivo primario di regalare spettacolo e bel gioco, quello che è mancato a Max e per il quale è stato criticato più volte.. Le due squadre sono lì a pari punti, e questa cosa non va giù ai tifosi bianconeri che fino all'anno scorso erano stati abituati a dominare il campionato in lungo e in largo.- Intorno a Sarri si sta creando un'aria di scetticismo, c'è chi non è più convinto che possa essere lui l'allenAtore giusto., altri sono fiduciosi nelle qualità di Sarri e convinti che sia solo una questione di tempo. E voi da che parte state?