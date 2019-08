Zero. Tanti sono stati i minuti di Danielegiocati nell'amichevole persa dalla Juventus contro l'Atletico Madrid in International Champions Cup. Maurizio Sarri ha fatto ruotare venti giocatori di movimento, ma il difensore bianconero non ha visto il campo alla Friends Arena di Stoccolma. Un segnali in più in riferimento al mercato: Ruganie, se le piste che portano in Premier League sono ormai chiuse,