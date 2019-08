di Alessio Salerio

Maurizio Sarri ha convocato 23 giocatori per l'ultima sfida di International Champions Cup, persa nella serata di ieri contro l'Atletico Madrid per 2-1. Di questi, nelle rotazioni nel corso della partita, ben 20 sono scesi in campo: tutti a eccezione di Carlo Pinsoglio, terzo portiere bianconero, e di Daniele Rugani e Lorenzo Pellegrini. Se il talentuoso terzino sinistro sembra a un passo dal trasferimento al Cagliari in prestito, per fare esperienza e mettere minuti nelle gambe tra i rampanti sardi, è evidente la bocciatura del centrale classe '94. I titolari sono stati Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt, al cui posto sono subentrati Leonardo Bonucci e Merih Demiral. Le coppie per questo inizio di stagione sembrano ormai definite e lo spazio per Rugani sembra essersi chiuso.



LA ROMA SPINGE - "Il mercato magari ci porterà a fare scelte che non vorremmo fare", Sarri parla anche e soprattutto di Rugani quando pronuncia queste parole in conferenza stampa. Cresciuto con lui ai tempi di Empoli, il centrale sembra essere ormai il prescelto per la cessione sul mercato. Anche e soprattutto in ottica plusvalenze: un eventuale affare tra i 30 e i 40 milioni di euro aiuterebbe Fabio Paratici a sistemare le questioni di bilancio rimaste in sospeso. Rugani gradisce la Roma, che oggi sembra più che mai in pole per il suo acquisto, dopo che Arsenal e Wolverhampton hanno per forza di cose mollato la presa. E ora i giallorossi possono chiudere l'affare con la Juventus: possibile un prestito oneroso, ma dovrà esserci obbligo di riscatto per ultimare il trasferimento di Rugani nella capitale, già nei prossimi giorni.