Your browser does not support iframes.

La Juventus fa il suo esordio stagionale in Champions League questa sera in casa dell'Atletico Madrid. I bianconeri sono attesi a una sfida importante e Il Corriere dello Sport carica: "Sarri, esame Cholo", oltre a sottolineare il caso ultras "Così la Juve ricattata tagliò con gli ultrà". Tuttosport fa eco: "Juve per la gloria", mentre Il Mattino gode della vittoria del Napoli contro il Liverpool. Dalla Spagna, intanto, Marca carica l'Atletico contro i bianconeri, mentre As si concentra su Zinedine Zidane, re di Champions con il suo Real Madrid. L'Equipe dalla Francia, invece, carica il Paris Saint-Germain, che giocherà proprio contro i Blancos.



Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.