Fischi. Assordanti. E sonorissimi., e non c'è parte del San Paolo che non lo ricopra di 'gesti d'affetto' al contrario, per usare un termine caro al tecnico bianconero. Alla prima da avversario nello stadio che l'ha reso - a suo modo - grande, il pubblico che l'ha osannato fino a un anno fa ora ha solo disprezzo per l'uomo, ancor prima che del professionista. E' un mondo velocissimo, proprio come ha sottolineato Paratici: e questo mondo dimentica, va avanti in un baleno, senza mantenere nel cuore tutto il percorso che MS ha fatto in azzurro. Niente da fare: quella speranza di uscirne 'pulito' si è sciolta sotto la pioggia di fischi del San Paolo.