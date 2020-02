Secondo La Gazzetta dello Sport, una telefonata diretta di Maurizio Sarri alla fine dello scorso agosto ha fatto letteralmente inferocire Emre Can. L'allenatore lo ha chiamato e in pochi secondi gli ha comunicato il taglio dalla lista Champions della Champions: "È stato l’inizio della fine: Can non si è più morso la lingua quando ha dovuto esternare il suo malessere in pubblico. Avrebbe voluto parlare di più anche in privato ma alla Continassa, tra silenzi e incomunicabilità, la ferita non si è certo sanata. Anzi, seduta dopo seduta, ha abbassato troppo l’intensità e sbagliato sempre più passaggi: il tedesco, finito alla periferia dell’impero, è stato totalmente incapace di reagire", si legge.