Maurizio Sarri parla a Juventus TV dopo la vittoria sull'Inter: "Se mi è piaciuta la squadra? Si, qualitativamente e a livello di personalità. Approcciare la partita come hanno fatto stasera non era semplice, abbiamo giocato contro una squadra forte, motivatissima, in un ambiente carico. Il rischio di subire l'approccio della partita da parte degli avversari era elevatissimo e invece abbiamo avuto un approccio di alto livello. Secondo me siamo stati molto bravi anche nella reazione dopo il loro gol. Siamo stati per larghi tratti in controllo della partita senza subire una delle loro specialità che sono le ripartenze lunghe. Dybala e Higuain? Sono due ragazzi che stanno facendo entrambi benissimo.Abbiamo preferito far partire un altro giocatore in grandissima condizione che è Dybala. Quando fai le scelte con questi giocatori è un attimino più semplice.".