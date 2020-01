Un'altra Juve. Diversa dalle ultime uscite, e si spera con uno spirito differente rispetto a quanto visto in Arabia, nella sciagurata serata di Supercoppa. Dunque, quale formazione per questo 2020 che si preannuncia decisivo? Sarri ha in mente una bozza che ridefinirà soltanto in giornata, dopo la rifinitura che sarà preceduta dalla prima conferenza stampa dell'anno nuovo.



L'UNDICI - Come racconta il Corriere dello Sport, ci saranno De Ligt in difesa e Rabiot a centrocampo. Sarri vuole dare nuovamente fiducia al difensore olandese, tenuto fuori nelle ultime quattro partite. Il francese giocherà in quanto il titolarissimo Bentancur si ritrova squalificato: agirà da mezzala, come contro l'Udinese e la Sampdoria. Rispetto alla gara con la Lazio, dal primo minuto ci sarà anche Cuadrado; Alex Sandro a sinistra e Bonucci centrale completeranno la difesa. In mezzo, Pjanic e Matuidi con Adrien. Davanti toccherà nuovamente al tridente: dietro Dybala, davanti Ronaldo e Higuain.