Dopo aver passatoall'interno del J Hotel che ieri ha aperto le porte al pubblico , Maurizio Sarri ha trovato un appartamento nel centro di Torino. Lo svela Il Corriere dello Sport, che parla di come il tecnico bianconero ha vissuto la prima partita da allenatore della Juve nel suo nuovo appartamento. In quello accanto abita Mattia Perin, in partenza dal club bianconero a gennaio. In un primo momento Sarri aveva pensato di occupare anche quell'appartamento ma il mancato trasferimento del portiere al Benfica ha fermato sul nascere l'idea del mister.