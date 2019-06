Quanti gol farà Ronaldo con Sarri? Domanda facile, risposta dubbia. Ma in molti se lo stanno chiedendo a Torino e non solo. CR7 sarà scatenato? Forse. O almeno questo è l'obiettivo: "Il calcio offensivo, collettivo, verticale, votato al possesso palla e alla creatività, al portare tanti palloni in area di rigore avversaria, alla ricerca della profondità - scrive il Corriere dello Sport - sembrano caratteristiche perfette per Cristiano, che tra poche settimane inizierà a sperimentare le idee del nuovo tecnico bianconero. Il feeling è tutto da costruire, i due si devono conoscere e devono iniziare a dialogare per poter dare il via ad una stagione che tutti si attendono come le precedenti. Vincente. In Italia, ma non solo". Sarà la grande sfida di Sarri che deve far esplodere il suo rendimento dopo una prima stagione da 28 reti. Adattamento alla nuova realtà, nuovi ritmi e squadra, ma Ronaldo vuole crescere, aggiornando al rialzo le sue statistiche per avvicinare il record dei 61 gol stabilito nella super stagione 2014-15.