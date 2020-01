Nelle ultime settimane Maurizio Sarri ha deciso di dare più spazio a Demiral al centro della difesa, vicino a Bonucci, sacrificando De Ligt messo in panchina più volte. L'olandese ha avuto qualche difficoltà ad adattarsi al calcio italiano soprattutto perché schierato subito da titolare dopo il ko di Chiellini. Ma Sarri non ha dubbi: "io sono il più convinto di tutti che diventerà il difensore più forte al mondo - ha detto l'allenatore dopo la vittoria col Cagliari - Dobbiamo però metterci nei panni di un ragazzo di 19 anni che deve arrivare qua, deve giocare sempre, imparare la lingua e tutto il resto. Mi sembra una situazione ovvia. In questo momento abbiamo Demiral in grande condizione fisica e mentale, mi pare che un allenatore vada a fare rotazioni preservando i propri giocatori. Posso firmare subito un documento davanti a tutti qui sul fatto che diventerà il migliore al mondo".