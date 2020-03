Se all'inizio del primo tempo Maurizio Sarri era soddisfatto di come stava giocando la squadra, la ripresa non è iniziata esattamente allo stesso modo: l'allenatore della Juve è una furia, in particolare con i centrocampisti. Secondo Sky Sport Sarri si lamenta del fatto che non riescono a chiudere le linee di passaggio degli avversari che riescono con troppa facilità ad arrivare a Brozovic. Il centrocampista di Antonio Conte è il cervello del gioco nerazzurro, è da lui che partono tutte le azioni pericolose e le verticalizzazioni dell'Inter.