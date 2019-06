Ostentazione e sovraesposizione non fanno parte del suo modo di essere. Non prova la necessità della vacanza esotica e milionaria. A lui e alla sua famiglia, cane Ciro compreso,Un hotel senza sfarzi, mezza pensione, un buon libro da leggere, passeggiate nel verde quando il sole sta per tramontare.Il circo mediatico organizzato da stampa e televisioni non lo intriga particolarmente. Si espone, quando lavora, soltanto per dovere professionale.Per dire di sé stesso accetta volentieri di confidarsi anche con il minimalismo giornalistico rappresentato da un foglio di provincia come la Nuova Riviera. Ed è ciò che ha fatto, ieri, Maurizio Sarri. Una chiacchierata libera da ipocrisie e circostanziata che tutti i tifosi della Juventus e soprattutto coloro i quali compongono il plotoncino degli scettici dovrebbero leggere con attenzione. Quel che emerge, con netta chiarezza ed onestà intellettuale, è la figura di un uomo il quale veste a fatica e forse anche controvoglia i panni del personaggio. La normalità più assoluta come stile di vita e di comportamento, tuta o non tuta addosso tanto è noto che non è l’abito a fare il monaco.Uno splendido e soprattutto autentico esemplare di uomo qualunque. Come tutti noi.Dal vizio, irrinunciabile, delle sigarette all’amore infinito per la natura e per tutti gli animali il cui portabandiera è il suo meticcio adottato tre anni fa e adesso inseparabile come un’ombra.Dalla necessità del parlar semplice al bisogno di farsi comprendere senza dover alzare la voce salvo smoccolare di brutto quando, come capita a tutti, ti fanno perdere la pazienza. Allora, magari, dici cose che non pensi ma alla fine della fiera hai il santo coraggio di chiedere scusa.È questo Maurizio Sarri. Uno di noi. Uno del popolo. E il popolo della Juventus, così come suoi giocatori, lo amerà. Non solo come allenatore si spera vincente, ma come uomo che merita.